УЕФА увеличил срок дисквалификации Насри до 18 месяцев

УЕФА на официальном сайте сообщил об увеличии срока дисквалификации бывшего полузащитника сборной Франции Самира Насри с 6 до 18 месяцев. 31-летний хавбек наказан за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, игрока отстранили на полгода по решению контрольно-этического дисциплинарного комитета УЕФА за использование запрещенного метода терапии. Инспектор организации оспорил срок наказания и попросил увеличить его до двух лет.

По этому делу Насри вел переговоры с ВАДА, Французским антидопинговым агентством и инспектором УЕФА по этике и дисциплине. В итоге было решено наказать футболиста дисквалификацией на 18 месяцев. Срок отстранения отсчитывается с1 июля 2017 года.

Последним местом работы француза был турецкий "Антальяспор". Клуб расторг контракт с ним в этом январе. Ранее Насри выступал за "Марсель", "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Севилью".