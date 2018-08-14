УЕФА объявил голосование на лучший гол сезона 2017/18. Роналду - среди них

Стали известны имена кандидатов на звание лучшего гола сезона-2017/18, сообщает пресс-служба УЕФА. Среди них – гол, забитый Криштиану Роналду ударом через себя с 11-ти метров в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса".
Среди остальных претендентов:
Димитри Пайет ("Марсель", гол в ворота "Лейпцига" в Лиге Европы),
Гонсалу Рамош (сборная Португалии, гол в ворота Словении на чемпионате Европы для игроков до 17 лет),
Рикардиньо (сборная Португалии, гол в матче чемпионата Европы по мини-футболу с румынами),
Элисандро ("Интер", гол в ворота "Спортинга" в матче Кубка УЕФА по мини-футболу),
Кристиан Эриксен (сборная Дании, гол в ворота ирландцев в европейском отборочном турнире чемпионата мира),
Эллиот Эмблетон (сборная Англии, гол в матче с командой Турции на чемпионате Европы для игроков до 19 лет),
Люси Бронз ("Лион", гол в матче женской Лиги чемпионов с "Манчестер Сити"),
Ева Наварро (сборная Испании, гол в матче с командой Германии на женском чемпионате Европы для игроков до 17 лет),
Паулу Эстрелла гол за "Порту", гол в матче Юношеской лиги УЕФА с "Бешикташем"),
Ольга Кармона (сборная Испании, гол в матче с командой Швейцарии на женском чемпионате Европы для игроков до 19 лет).
🔥⚽️ Goal of the Season ⚽️🔥– UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 14 августа 2018 г.
The best goal from each UEFA competition in 2017/18 is battling for your vote. Which golazo deserves the 🏆? 📺👇#UEFAawards