УЕФА не возражает, чтобы на выборах президента РФС был всего один кандидат

УЕФА не видит проблем в безальтернативных выборах нового президента РФС. Был зарегистрирован только один кандидат – им стал председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков.

– Согласно уставу УЕФА, ассоциации должны обеспечить демократическую процедуру, гарантирующую свободное и независимое избрание главы организации и исполнительных органов, – приводит "360 ТВ" слова заявления пресс-службы УЕФА. – Если этот процесс будет организован надлежащим образом, то УЕФА не возражает против только одного кандидата на предстоящих президентских выборах в Российском футбольном союзе.