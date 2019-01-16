УЕФА не возражает, чтобы на выборах президента РФС был всего один кандидат

УЕФА не видит проблем в безальтернативных выборах нового президента РФС. Был зарегистрирован только один кандидат – им стал председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков.
– Согласно уставу УЕФА, ассоциации должны обеспечить демократическую процедуру, гарантирующую свободное и независимое избрание главы организации и исполнительных органов, – приводит "360 ТВ" слова заявления пресс-службы УЕФА. – Если этот процесс будет организован надлежащим образом, то УЕФА не возражает против только одного кандидата на предстоящих президентских выборах в Российском футбольном союзе.
Дополнительная информация
https://360tv.ru/news/sport/glavnoe-obespechit-nezavisimuju-protseduru-uefa-ne-vidit-problemy-v-bezalternativnyh-vyborah-glavy-rfs/
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