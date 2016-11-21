УЕФА назвал 40 претендентов на попадание в команду года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал список из 40 игроков, претендующих на попадание в команду года. По информации, размещенной на официальном сайте организации, в число номинантов вошли 4 вратаря, 12 защитников, 12 полузащитников и 12 нападающих.

Полностью список претендентов на попадание в команду года выглядит следующим образом:

Голкиперы: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Руй Патрисиу ("Спортинг"), Ян Облак ("Атлетико"), Кейлор Навас ("Реал").



Защитники: Жерар Пике ("Барселона"), Джошуа Киммих ("Бавария"), Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм"), Серхио Рамос ("Реал"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Лоран Косьельни ("Арсенал"), Диего Годин ("Атлетико"), Пепе ("Реал"), Хуанфран ("Атлетико"), Даниэль Карвахаль ("Реал"), Жером Боатенг ("Бавария").



Полузащитники: Димитри Пайет ("Вест Хэм"), Янник Феррейра-Карраско ("Атлетико"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Рияд Махрез ("Лестер"), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), Джо Аллен ("Сток Сити"), Лука Модрич ("Реал"), Аарон Рэмси ("Арсенал"), Тони Кроос ("Реал"), Андрес Иньеста ("Барселона"), Н`Голо Канте ("Челси"), Гжегож Крыховяк ("ПСЖ").



Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Луис Суарес ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед"), Гонсало Игуаин ("Ювентус"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия"), Неймар ("Барселона"), Гарет Бэйл ("Реал"), Алексис Санчес ("Арсенал"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити").

Команда 2016 года будет определена путем голосования, результаты которого будут известны в начале января 2017 года.