УЕФА: Финансовый "фэйр-плей" благоприятно влияет на ситуацию в Европе

На Мальте состоялся семинар УЕФА по клубному лицензированию и финансовому "фэйр-плей".

Мероприятие собрало около 160 экспертов по лицензированию и финансам, а обнародованные в его ходе цифры свидетельствуют, что финансовый "фэйр-плей" продолжает благоприятно влиять на ситуацию в Европе, сообщает официальный сайт УЕФА.

На семинаре было представлено исследование, затронувшее более 700 клубов. Оно показывает, что суммарные убытки клубов снижаются четвертый год подряд. Ныне эта цифра совсем немного выше 320 миллионов евро.

В 2015-м число ассоциаций, чьи клубы суммарно вышли в плюс, по сравнению с прошлым годом выросло с 15 до 25. Сегодня критерию безубыточности соответствуют 46 высших европейских дивизионов.

Вот еще очевидное свидетельство эффективности финансового "фэйр-плей". Долги клубов сократились с 57 миллионов в 2011 году до 5 миллионов с лишним на 30 июня 2016 года (почти на 92%), а сумма оспариваемых и задержанных платежей футболистам снизилась на 72% в июне 2014 года и на 37% в июне 2016 года.