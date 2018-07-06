У юных футболистов, застрявших в таиландской пещере, заканчивается кислород

В ходе операции по спасению футболистов-юниоров, которые застряли в пещере в Таиланде, выяснилось, что у них заканчивается кислород. Об этом сообщил капитан Военно-морских сил Таиланда Апхакон Юнгкхонгкео.

- В пещере на данный момент находится много людей, которые занимаются откачкой воды и подготавливают вывод тех, кто застрял там, наружу, - сказал капитан в эфире телеканала Thai PBS. - В связи с этим в пещере снизилась концентрация кислорода и повысилось содержание углекислого газа. Вариантов для вывода детей наружу стало меньше.

Ранее в ходе спасательной операции погиб аквалангист, который доставлял в пещеру кислород.

Драма в тайской пещере. Юные футболисты на грани смерти во время ЧМ-2018