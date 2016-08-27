18:14 | ФУТБОЛ

Тренера женского "Торпедо" избили полицейские

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Тренер женского "Торпедо" Фаиг Нагдалиев пожаловался на избиение полицейскими в Москве. По словам пострадавшего, он уже написал заявление в правоохранительные органы.

– 25 августа я вышел из здания Российского футбольного союза и направился в сторону метро "Таганская", где увидел группу полицейских, которые стояли и курили, – сказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" Нагдалиев. – Я подошел к ним, попросил представиться, сделал замечание за то, что они курят. Представляться никто из группы – их было человек 8-10 – не стал. После того, как я записал все на видео и уже спускался в метро, в свою спину я услышал угрозу со стороны человека в гражданской одежде. Он кричал "Черт, я тебе горб сломаю!". То есть посыпались угрозы.

Я вновь включил камеру, подошел и попросил его повторить, что он сказал. Он ударил меня по руке, и у меня вылетел из руки телефон, упал на асфальт, повредился. Я поднял телефон и от обиды толкнул этого человека в спину. После этого на меня налетели полицейские, я поднял руки вверх, и сказал, что сопротивления не оказываю. Меня скрутили несколько человек и начали бить в голову, в грудь, в лицо, повредили мне плечо. Потом я был доставлен в комнату полиции.

После этого меня стали запугивать, угрожать, что заведут против меня дело за нападение на полицейского. В итоге меня под диктовку заставили написать отказное заявление. Уже дома мне стало плохо, и я поехал в травмпункт, откуда был доставлен в больницу, где врачи диагностировали сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и плеча. В итоге я взял больничный, приехал в дежурную часть, все объяснил начальнику, он вызвал всех, кто был в тот день. Они мне пытались предложить взятку, говорили: "Давайте все урегулируем". Я хочу, чтобы их привлекли к уголовной ответственности, чтобы такие люди не порочили честь мундира.

Не исключаю, что полицейские могут замять дело и обернуть все против меня.

Дополнительная информация

http://govoritmoskva.ru/news/90684/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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баламошка

Пенты, возможно, ловили опасных преступников, Родину защищали, а он их атаковал. Пришлось им обороняться.

19:45

rashlim

По делу получил. В США его бы завалили на месте, и копам ничего бы не было: нападение на полицейского в чистом виде. Да и привирает он, скорее всего.

19:26

баламошка

"Hаша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна".©

19:23

karpych

Додумался сделать замечание бандитам. Итог закономерен.

19:04

Бонч Бруевич

Сделал ментам замечание за то, что они курят. Пусть теперь радуется, что живой остался.

18:47

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