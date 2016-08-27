Тренера женского "Торпедо" избили полицейские

Тренер женского "Торпедо" Фаиг Нагдалиев пожаловался на избиение полицейскими в Москве. По словам пострадавшего, он уже написал заявление в правоохранительные органы.

– 25 августа я вышел из здания Российского футбольного союза и направился в сторону метро "Таганская", где увидел группу полицейских, которые стояли и курили, – сказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" Нагдалиев. – Я подошел к ним, попросил представиться, сделал замечание за то, что они курят. Представляться никто из группы – их было человек 8-10 – не стал. После того, как я записал все на видео и уже спускался в метро, в свою спину я услышал угрозу со стороны человека в гражданской одежде. Он кричал "Черт, я тебе горб сломаю!". То есть посыпались угрозы.

Я вновь включил камеру, подошел и попросил его повторить, что он сказал. Он ударил меня по руке, и у меня вылетел из руки телефон, упал на асфальт, повредился. Я поднял телефон и от обиды толкнул этого человека в спину. После этого на меня налетели полицейские, я поднял руки вверх, и сказал, что сопротивления не оказываю. Меня скрутили несколько человек и начали бить в голову, в грудь, в лицо, повредили мне плечо. Потом я был доставлен в комнату полиции.

После этого меня стали запугивать, угрожать, что заведут против меня дело за нападение на полицейского. В итоге меня под диктовку заставили написать отказное заявление. Уже дома мне стало плохо, и я поехал в травмпункт, откуда был доставлен в больницу, где врачи диагностировали сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и плеча. В итоге я взял больничный, приехал в дежурную часть, все объяснил начальнику, он вызвал всех, кто был в тот день. Они мне пытались предложить взятку, говорили: "Давайте все урегулируем". Я хочу, чтобы их привлекли к уголовной ответственности, чтобы такие люди не порочили честь мундира.

Не исключаю, что полицейские могут замять дело и обернуть все против меня.