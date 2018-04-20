17:44 20 апреля | Футбол

Тренер "Бешикташа" выписан из больницы после травмы головы


Главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш выписан из больницы после травмы головы, полученной во втором тайме ответного полуфинального матча Кубка Турции против "Фенербахче", сообщает AFP.

Напомним, что болельщики "Фенербахче" на 58-й минуте матча кинули на поле кресло, которое зацепило 65-летнего тренера. Противостояние было прервано. Тренер получил первую помощь в раздевалке от врачей клуба, ему наложили пять швов, после чего он был доставлен в больницу, где провел ночь, а с утра был отпущен домой.

"Бешикташ" занимает второе место в зачете чемпионата Турции, имея в активе 59 очков. На одно очко его обгоняет лидер турнирной таблицы - "Галатасарай".

Что произошло на матче "Фенербахче" - "Бешикташ"

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