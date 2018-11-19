"Токсичное" фото Виктории Лопыревой. Посол ЧМ-2018 рассуждает на тему слова года

Посол ЧМ-2018 и телеведущая Виктория Лопырева рассуждает в своем Твиттере над словом года "токсичный" в английском языке. Девушка сфотографировалась около книжной полки в новом белом платье.

– Оксфордский словарь английского языка назвал словом года "токсичный", – написала Лопырева в Твиттере. – Сейчас, помимо привычного значения слово стало активно использоваться для описания отношений, явлений культуры и политики. А какое слово стало "словом года" для вас?

Напомним, Лопырева в 2008 году была ведущей передачи "Футбольная ночь". В 2015 году стала послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону, в котором родилась.