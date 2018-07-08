22:37 8 июля | Футбол

"То, чем он занимался на футбольном поле, тоже вряд ли возможно назвать "игрой". Генич ответил Кокорину


Комментатор Константин Генич отреагировал на заявление нападающего "Зенита"  Александра Кокорина. 27-летний форвард в прямом эфире официального канала петербургского клуба на Youtube сказал, что спортивную карьеру Генича, выступавшего за "Химки" и "Амкар", нельзя назвать игрой в футбол. 

Если не брать начало прошлого сезона, то, чем занимался Кокорин на футбольном поле, тоже назвать "игрой" вряд ли возможно, - написал Генич в своем Твиттере. 

В минувшем сезоне Кокорин провел 39 матчей во всех турнирах и забил 19 голов. 

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