"То, чем он занимался на футбольном поле, тоже вряд ли возможно назвать "игрой". Генич ответил Кокорину

Комментатор Константин Генич отреагировал на заявление нападающего "Зенита" Александра Кокорина. 27-летний форвард в прямом эфире официального канала петербургского клуба на Youtube сказал, что спортивную карьеру Генича, выступавшего за "Химки" и "Амкар", нельзя назвать игрой в футбол.

- Если не брать начало прошлого сезона, то, чем занимался Кокорин на футбольном поле, тоже назвать "игрой" вряд ли возможно, - написал Генич в своем Твиттере.

Если не брать начало прошлого сезона, то чем занимался Кокорин на футбольном поле, тоже назвать "игрой" вряд ли возможно;) https://t.co/jgHUxLrNE8 – Константин Генич (@GenichK) 8 июля 2018 г.

В минувшем сезоне Кокорин провел 39 матчей во всех турнирах и забил 19 голов.

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