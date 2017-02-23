12:00 | ФУТБОЛ

Тест "СЭ": кто ты из футболистов-защитников Отечества?

. Фото Татьяна ДОРОГУТИНА, "СЭ"
. Фото Татьяна ДОРОГУТИНА, "СЭ"
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В День защитника Отечества "СЭ" предлагает пройти тест на футбольно-армейскую тематику. Так или иначе все наши футболисты отстаивают честь страны в различных международных соревнованиях. А уж на кого из "армейцев" вы похожи (именно так – в кавычках, хотя есть в зашифрованных ответах и игроки ЦСКА), решать вам!

 
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КОММЕНТАРИИ (12)
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sharotyk

Спасибо. Тесты от СЭ радуют. С праздником!

13:01

alex221083

Ты – Денис Глушаков! Скоро – рождение титула!

12:58

Айртон

И что делает мат в тесте?)) Это тест от быдла и для быдла?)) Газета деградировала с таким штатом сотрудников

12:56

Айртон

Тест для школоты, и составлял такой же школоло.)) Впрочем как всегда.))

12:55

LemieuxMario

дзюба)))))))))))

12:47

Der schwein

Серёга Игнашевич)))

12:38

Sandberg

Деньгисов(

12:33

Свинству Бой!

Я- Сергей Алкашевич!

12:29

Русский

А, вот он... После обновления страницы загрузился... Но с Игнашевичем сравнение не радует по результату)))

12:28

I6I

Русский, смени ник на слепой-русский

12:26

Русский

Эмм... И где тест?

12:26

Тузик666

Жирков видимо не далеко ушёл от своей суженой

12:22

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