Тест "СЭ": кто ты из футболистов-защитников Отечества?

В День защитника Отечества "СЭ" предлагает пройти тест на футбольно-армейскую тематику. Так или иначе все наши футболисты отстаивают честь страны в различных международных соревнованиях. А уж на кого из "армейцев" вы похожи (именно так – в кавычках, хотя есть в зашифрованных ответах и игроки ЦСКА), решать вам!