Тест "СЭ": кто ты из футболистов-защитников Отечества?

В День защитника Отечества "СЭ" предлагает пройти тест на футбольно-армейскую тематику. Так или иначе все наши футболисты отстаивают честь страны в различных международных соревнованиях. А уж на кого из "армейцев" вы похожи (именно так – в кавычках, хотя есть в зашифрованных ответах и игроки ЦСКА), решать вам!
sharotyk
Спасибо. Тесты от СЭ радуют. С праздником!
13:01
alex221083
Ты – Денис Глушаков! Скоро – рождение титула!
12:58
Айртон
И что делает мат в тесте?)) Это тест от быдла и для быдла?)) Газета деградировала с таким штатом сотрудников
12:56
Айртон
Тест для школоты, и составлял такой же школоло.)) Впрочем как всегда.))
12:55
LemieuxMario
дзюба)))))))))))
12:47
Der schwein
Серёга Игнашевич)))
12:38
Sandberg
Деньгисов(
12:33
Свинству Бой!
Я- Сергей Алкашевич!
12:29
Русский
А, вот он... После обновления страницы загрузился... Но с Игнашевичем сравнение не радует по результату)))
12:28
I6I
Русский, смени ник на слепой-русский
12:26
Русский
Эмм... И где тест?
12:26
Тузик666
Жирков видимо не далеко ушёл от своей суженой
12:22