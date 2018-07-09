Стали известны имена детей, выведенных из пещеры в Таиланде

Британское издание Daily Mail сообщило имена детей, которых удалось поднять на поверхность из пещеры в Таиланде. Ранее там застряла юношеская футбольная команда.
Спасателями на поверхность выведены Монхкхол Бунпрям (13 лет), Праджак Сутхам (14 лет), Наттавут Тхакамсай (14 лет) и Пипат Бодху (15 лет), который не входил в состав команды, а просто отправился в пещеру с другом.
После встречи с родственниками дети были отправлены в больницу. Ранее стало известно, что спасательная операция по спасению была приостановлена до утра.
8 июля началась операция по спасению 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет и тренера юношеской футбольной команды из заблокированной пещеры.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/abroad/news/v-tailande-priostanovili-operaciyu-po-spaseniyu-yunyh-futbolistov-iz-peschery-1432765/