Стали известны имена детей, выведенных из пещеры в Таиланде

Британское издание Daily Mail сообщило имена детей, которых удалось поднять на поверхность из пещеры в Таиланде. Ранее там застряла юношеская футбольная команда.

Спасателями на поверхность выведены Монхкхол Бунпрям (13 лет), Праджак Сутхам (14 лет), Наттавут Тхакамсай (14 лет) и Пипат Бодху (15 лет), который не входил в состав команды, а просто отправился в пещеру с другом.

После встречи с родственниками дети были отправлены в больницу. Ранее стало известно, что спасательная операция по спасению была приостановлена до утра.

8 июля началась операция по спасению 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет и тренера юношеской футбольной команды из заблокированной пещеры.