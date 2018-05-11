Стадион "Химик" в Кемерове закрыли на три месяца из-за нарушений

В Кемерове на три месяца приостановлена работа стадиона "Химик". Причиной такого решения стали санитарно-эпидемиологические нарушения.
- Из-за превышения содержания оксида углерода в воздухе в Кемерове на 90 суток приостановлена деятельность стадиона. При проведении административного расследования, сотрудниками Роспотребнадзора в данном учреждении были выявлены нарушения санитарно -эпидемиологических требований к разрешению, устройству и содержанию объектов спорта. Содержание углекислого газа превысило допустимую концентрацию. Суд постановил, что выявленные нарушения создают угрозу здоровью и жизни людей, - сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области. - Стадион был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КРФ об АП ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения").
Стадион "Химик" в 2007 году принимал матчи чемпионата мира по хоккею с мячом.
Sevaga
Химик это открытый стадион, это значит во всем городе превышение. Надо город Кемерово закрывать на 90 суток. Что за бред-новость.
09:32
vaevilovivan
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://tok.pw/mblog
09:09
ЗЮК:
В Кемирави.
08:45