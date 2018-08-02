"Спортинг" потребует 197 миллионов евро компенсации за уход трех игроков

"Спортинг" рассчитывает получить компенсацию в размере до 197 миллионов евро с клубов, в состав которых перешли три футболиста команды, информирует BBC.

Лиссабонский клуб уже подал жалобу в ФИФА на игроков и их новые команды: на вратаря Руя Патрисиу ("Вулверхэмптон"), нападающего Желсона Мартинша ("Атлетико") и форварада Даниэля Поденсе ("Олимпиакос"). Дело также будет рассмотрено спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне.

Футболисты начали покидать клуб после того как фанаты "львов" напали на тренировочную базу команды. Девять игроков "Спортинга" разорвали контракты и покинули лиссабонский клуб после инцидента.