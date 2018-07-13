Спасенный из затопленной пещеры в Таиланде ребенок рассказал, как дети выживали

Мать 11-летнего мальчика, спасенного в составе детской футбольной команды из затопленной пещеры в Таиланде, пообщалась с сыном. Сейчас ребенок находится в больнице, но ему позволили немного пообщаться с мамой, сообщает Bangkok Post.

Ребенок рассказал, что команда не планировала оставаться надолго в пещере, намереваясь погулять там не более часа. Вглубь пещеры ребята с тренером пошли, скрываясь от начавшегося ливня. Мать также рассказала, что уже после первых трех ночей без еды дети начали плакать и жаловаться, а тренер советовал им медитировать, чтобы сберечь силы. Они пили воду, стекавшую по стенам и с потолка пещеры.