Спасенные из пещеры юные тайские футболисты будут выписаны из больницы 19 июля

Юные футболисты и тренер, которых удалось достать из пещеры в Таиланде, 19 июля будут выписаны из больницы. Об этом заявил министр здравоохранения страны Пиясакон Саконсатаядон.

- Все тринадцать "Лесных вепрей" будут выписаны из больницы в четверг, 19 июля, - приводит слова министра "РИА Новости" со ссылкой на эфир телеканала Thai PBS. - Мы должны хорошо подготовить их и их семьи к вниманию публики и СМИ, которое ожидает их сразу после выписки.

12 детей из футбольной команды и их тренер пропали без вести 23 июня, их обнаружили спустя десять дней. Они не могли выбраться из пещеры. В результате спасательной операции, длившейся почти 18 дней, все они был подняты на поверхность.