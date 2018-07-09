Спасателям в Таиланде на данный момент удалось вывести восьмерых детей из пещеры

Восьмой ребенок выведен на поверхность из пещеры тайскими спасателями, сообщает Reuters. Данных о его состоянии здоровья пока нет.

Таким образом, внутри пока остаются пять человек. Об их состоянии пока также ничего не известно. До этого сообщалось, что угрозы жизни детей, которые уже подняты на поверхность нет.

8 июля началась операция по спасению 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет и тренера юношеской футбольной команды из заблокированной пещеры. Команда пропала 23 июня, после чего в результате поисков выяснилось, что они не могут выбраться из пещеры.

Ранее во время спасательной операции погиб аквалангист.