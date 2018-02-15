Состоялась жеребьевка очередного сезона "Футбола для дружбы"

В четверг в Москве состоялась открытая жеребьевка шестого сезона Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы", организованной ПАО "Газпром" – официальным партнером соревнований под эгидой ФИФА, включая чемпионат мира-2018 в России. Цель программы – вовлечение молодого поколения во всем мире в продвижение среди своих сверстников важных гуманитарных ценностей – дружбы, равенства, мира и уважения к различным культурам и национальностям. В 2018 году программа объединила 211 стран и регионов. Финальные мероприятия сезона пройдут в Москве с 8 по 15 июня.

В ходе открытой жеребьевки были сформированы 32 международные футбольные Сборные Дружбы, а также определены игровые амплуа для каждого юного футболиста из каждой страны (вратарь, защитник, полузащитник или нападающий). Сборные организованы по принципу "Футбола для дружбы" – в одной команде будут играть спортсмены разных национальностей, разного пола и разных физических возможностей. Возраст игроков – 12 лет. Тренировать сборные будут юные тренеры-футболисты 14-16 лет из разных стран. Освещать события будут более 5 000 СМИ со всего мира, а также Международный детский пресс-центр "Футбола для дружбы", состоящий из юных журналистов 12 лет из 211 стран и регионов. По всему миру стартовали национальные отборы участников, которым предстоит стать юными послами мира, дружбы и равенства в своих странах.

В самой церемонии жеребьевки приняли участие футболисты прошлых сезонов программы Захар Бадюк (Россия), Рунжи Чуй(Китай), Хуан Мануэль Пинола Сильвейра (Уругвай), а также представители Международного детского пресс-центра Лилия Матсумото (Япония), Ананья Камбой (Индия) и Кристофер Сова Менса (Гана). Ребят в московской студии поприветствовали российская фигуристка, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова и двукратный чемпион России, чемпион Европы по регби на колясках Юрий Каменец. Профессионалы обсудили с юными участниками важность равных возможностей в спорте и жизни. Со словами поддержки программы "Футбол для дружбы" выступили председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков, генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, легенда мирового футбола Марко ван Бастен. Трансляция жеребьевки велась телевизионными и интернет СМИ в разных странах мира. Полная версия Жеребьевки доступна на официальном Youtube канале "Футбол для Дружбы".

В рамках финальных мероприятий программы "Футбол для дружбы" в 2018 году в Москве будут организованы: Международный лагерь дружбы, объединяющий спортивную, гуманитарную и образовательную программы для детей со всего мира; первый чемпионат мира по "Футболу для дружбы" с участием юных спортсменов разных национальностей, разного пола и разных физических возможностей; Международный детский футбольный форум с участием юных послов программы, звезд мирового футбола, российских и зарубежных общественных деятелей, журналистов ведущих мировых СМИ. Важной частью программы "Футбол для дружбы" является экологическая миссия – в 2018 году Международные футбольные Сборные Дружбы названы в честь редких и исчезающих видов животных планеты. "Футбол для дружбы" поддерживает ФИФА, УЕФА, Международный олимпийский комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира.

"Шестой сезон детской социальной Международной программы "Футбол для дружбы" официально открыт. В этом году ее поддерживают 211 стран и регионов! Впервые в истории на одном поле встретятся юные спортсмены со всех уголков мира, где играют в футбол. Очень важно, что проект существует в наши дни, когда люди во всем мире стремятся объединиться вокруг принципов равенства и уважения друг к другу. "Футбол для дружбы" дает эту возможность каждому", – подчеркнул Зубков.

"Мы рады поддержать уникальную инициативу официального партнера ФИФА – компании "Газпром", – сказала Самура. – Этот форум – прекрасный пример того, как футбол открывает новые возможности перед девочками и мальчиками самого разного происхождения, и миссия ФИФА – активно поддерживать подобные инициативы".

"Участвуя в Международной детской социальной программе Газпрома "Футбол для дружбы", вы встретите друзей со всего мира и узнаете больше о равенстве и справедливости – ценностях, которые очень важны для ФИФА. Финальные мероприятия шестого сезона пройдут в Москве во время чемпионата мира-2018 в России. Надеюсь вас там увидеть и желаю всем успехов", – сказал ван Бастен.

"Когда вы о чем-то мечтаете, когда у вас есть цель – вы делаете все возможное для ее достижения. Конечно, это требует самоотверженности, приходится многим жертвовать на своем пути. Но когда цель достигнута – это лучшее, что может произойти с вами. Это случилось со мной. Я думаю, что такие замечательные проекты, как "Футбол для дружбы" дают детям возможность испытать жизнь взрослого и достичь своих целей. Желаю всем большой удачи", – добавила Сотникова.

"Я счастлив, что все больше детей из разных стран присоединяются к "Футболу для дружбы". Эта программа дала мне возможность найти новых друзей из самых разных уголков мира. Равенство, мир и дружба – это главные ценности, о которых мы говорим со сверстниками и со взрослыми. Мы действительно можем изменить мир к лучшему. Я по-настоящему в это верю", – отметил юный посол программы "Футбол для дружбы" Хуан Мануэль Пинола Сильвейра (Уругвай, 12 лет).