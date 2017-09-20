Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин вошел в состав совета ФИФА от УЕФА. Процедура прошла в Женеве в рамках конгресса УЕФА. Также сегодня состоится заседание исполнительного комитета организации.

Ранее сообщалось, что Сорокин является единственной кандидатурой на выдвижение на вакантное место в совет ФИФА от УЕФА. Напомним, что место было вакантным в связи с тем, что вице-премьер Виталий Мутко не может баллотировать в совет из-за должности в государственных структурах. Исландец Гейр Торстейнссон снял свою кандидатуру.