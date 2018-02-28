Софийский ЦСКА снова может выступать в еврокубках

Софийский ЦСКА получил возможность вновь выступать в европейских клубных турнирах. Как информирует официальный сайт клуба, в офис ЦСКА поступило письмо от УЕФА, в котором сообщается, что команда имеет право принимать участие в еврокубках, если займет соответствующее место в чемпионате Болгарии.

Напомним, что в 2015 году Болгарский футбольный союз лишил ЦСКА профессионального статуса из-за долга в размере более 15 миллионов евро. Команда была переведена в третий дивизион, но сейчас вновь выступает в лиге сильнейших. После 22 туров чемпионата страны ЦСКА занимает второе место.