СМИ: В Москве избили и ограбили тренера юношеской сборной России по футболу

Полиция ищет неизвестных, которые на юго-востоке Москвы избили тренера вратарей юношеской сборной России Сергея Бабурина, утверждает Mskagency. На специалиста напали несколько человек.

У него отняли сумку, в которой находился телефон, паспорт, удостоверение РФС и денежные средства в размере 70 евро. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В качестве игрока в разное время он выступал за московские "Динамо" и "Локомотив", "Знамя Труда". С 1993 по 1994 год он входил в тренерский штаб сборной Кувейта. С 1997 по 2001 год специалист тренировал вратарей "Сатурна". В 2002 году он входил в штаб "Уралан-Плюса", а в 2003-м - подмосковного "Видного".

С 2003 по 2005 год Бабурин тренировал юношескую сборную России. В 2005 году вернулся в "Сатурн", где проработал до 2007 года. С 2014-го он занимает должность тренера вратарей юношеской сборной России (U-19).