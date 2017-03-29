15:15 | ФУТБОЛ

СМИ: Платини стал жертвой заговора чиновников ФИФА

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Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, который на четыре года отстранен от деятельности, связанной с футболом, стал жертвой заговора представителей Международной федерации футбола (ФИФА), утверждает Le Monde.

Сообщается, что чиновники организации преднамеренно передали сведения о передаче 2 миллионов швейцарских франков правоохранительным органам. По информации издания, наиболее вероятной версией является, что некий человек получил документ о платеже от президента ФИФА Йозефа Блаттера и передал его полиции.

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