СМИ: Платини стал жертвой заговора чиновников ФИФА

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, который на четыре года отстранен от деятельности, связанной с футболом, стал жертвой заговора представителей Международной федерации футбола (ФИФА), утверждает Le Monde.

Сообщается, что чиновники организации преднамеренно передали сведения о передаче 2 миллионов швейцарских франков правоохранительным органам. По информации издания, наиболее вероятной версией является, что некий человек получил документ о платеже от президента ФИФА Йозефа Блаттера и передал его полиции.