СМИ: Европейские топ-клубы хотят договориться о недопущении роста зарплат игроков

Топ-клубы Европы ведут секретные переговоры, сообщает британский таблоид The Sun. Цель переговоров - пакт о недопущении дальнейшего роста зарплат футболистов.

Издание сообщает, что ведущие клубы обеспокоены астрономическим ростом зарплат футболистов и считают, что это ставит под угрозу их будущее. По словам представителя одного из сильнейших клубов Европы, имя которого не раскрывается, гранды европейского футбола хотят договориться о том, чтобы не переманивать футболистов у конкурентов более высокими зарплатами и, таким образом, остановить постоянный рост зарплат.

- Финансовые запросы некоторых игроков и их агентов просто неприемлемы, - сказал функционер. - Так продолжаться не может. Нужно положить этому конец. Игроки хотят все больше и больше денег, но им нужно вернуться к реальности.