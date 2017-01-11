Славолюб Муслин: "Не считаю, что Роналду был лучшим игроком в 2016 году"

Бывший тренер "Краснодара", ныне наставник сборной Сербии Славолюб Муслин заявил, что не согласен с решением ФИФА выбрать форварда "Реала" Криштиану Роналду лучшим футболистом 2016 года. Специалист проголосовал за Лионеля Месси ("Барселона"), Антуана Гризманна ("Атлетико") и Н'голо Канте ("Челси").

– Думаю, я выбрал игроков лучше, чем Роналду, – цитирует Sportske Муслина. – Независимо от того, что он выиграл этот приз, я не считаю, что он был лучшим игроком. Новый формат чемпионата мира? Это хороший вариант проведения турнира, но неизвестно, поможет ли он футболу. Игроки проводят много матчей в сезоне за клуб, а теперь будут играть еще больше на международном турнире.