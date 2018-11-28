Швайнштайгер проведет еще один сезон в "Чикаго Файр"

Полузащитник Бастиан Швайнштайгер подписал новое соглашение с "Чикаго Файр" до конца следующего сезона, сообщает официальный сайт американского клуба.

– Я верю в нашу команду и считаю, что мы можем стать чемпионами, – цитирует Швайнштайгера официальный сайт "Чикаго Файр". – Давайте поднимем трофей над головой! Это американское путешествие является особенным для меня и моей семьи. Мне нравится быть частью "Чикаго Файр" и я рад тому, как меня приняли тут.

Швайнштайгер перешел в "Чикаго Файр" в 2017 году из "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне 34-летний немец провел 35 матчей, забил четыре гола и отдал шесть голевых передач.

Хавбек становился чемпионом мира в составе сборной Германии в 2014 году.