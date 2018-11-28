Швайнштайгер проведет еще один сезон в "Чикаго Файр"

Полузащитник Бастиан Швайнштайгер подписал новое соглашение с "Чикаго Файр" до конца следующего сезона, сообщает официальный сайт американского клуба.
– Я верю в нашу команду и считаю, что мы можем стать чемпионами, – цитирует Швайнштайгера официальный сайт "Чикаго Файр". – Давайте поднимем трофей над головой! Это американское путешествие является особенным для меня и моей семьи. Мне нравится быть частью "Чикаго Файр" и я рад тому, как меня приняли тут.
Швайнштайгер перешел в "Чикаго Файр" в 2017 году из "Манчестер Юнайтед".
В текущем сезоне 34-летний немец провел 35 матчей, забил четыре гола и отдал шесть голевых передач.
Хавбек становился чемпионом мира в составе сборной Германии в 2014 году.
NEWS: @BSchweinsteiger will rejoin the Fire for a third season in 2019 🔥– Chicago Fire (@ChicagoFire) 28 ноября 2018 г.
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