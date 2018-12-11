Шукер и президент ФФУ претендуют на членство в исполкоме УЕФА

УЕФА назвал кандидатов на восемь мест в Исполнительном комитете огранизации. Победители будут избраны на четырехлетний срок (2019-2023).

В исполкоме должна быть как минимум одна женщина. В списке кандидатов только одна женщина - француженка Ардуэн Флоранс, уже занимающая этот пост. Таким образом, ей вновь достанется место в Исполкоме.

Среди других кандидатов известный футболист и президент Федерации футбола Хорватии Давор Шукер, президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, президент Болгарского футбольного союза, экс-вратарь сборной Болгарии Борислав Михайлов, президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес, победитель Кубка европейских чемпионов в составе "Порту" Фернанду Гомеш.

Полный список кандидатов: Элдевин Бегич (Босния и Герцеговина), Кайрат Боранбаев (Казахстан), Фернанду Гомеш (Португалия), Арманд Дука (Албания), Йеспер Меллер-Кристенсен (Дания), Борислав Михайлов (Болгария), Луис Рубиалес (Испания), Шандор Чаньи (Венгрия), Андрей Павелко (Украина), Давор Шукер (Хорватия).

Выборы пройдут 7 февраля. Михайлов, Шукер, Шандор и Гомеш являются действующими членами исполкома и баллотируются на переизбрание