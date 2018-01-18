"Шанхай Шанган": без Виллаш-Боаша, но с бразильцами и Ахмедовым

Соперником "Спартака" в контрольном матче на сборе в ОАЭ сегодня станет китайский клуб "Шанхай Шанган". Он достаточно молод (в конце 2017-го ему исполнилось всего 12 лет), но быстро попал в число ведущих в Поднебесной. Принадлежит крупнейшей компании Shanghai International Port Group, управляющей шанхайским портом. Отсюда и название – "Шанхай Шанган" или "Шанхай ШИПГ". Возможно, в недалеком будущем он получит другое имя: в этом году власти страны призвали футбольные клубы перестать использовать названия госкорпораций и компаний.

Шанхайцы амбициозны. Наравне с "Гуанчжоу Эвергранд", "Шаньдуном Лунэн" и "Тяньцзинем Цюаньцзянь" входят в число самых богатых в Китае. И могли позволить те траты на трансферы, которые сделали в последние полтора-два года – еще до введения налога на международные переходы. Напомню, что с июня 2017-го при покупке иностранца за сумму, превышающую 6 миллионов евро, нужно платить стопроцентный налог в специальный фонд развития детско-юношеского футбола. Таким образом, все более-менее известные зарубежные игроки моментально стали "золотыми", и китайцы перестали сорить деньгами.

"Шанхай Шанган" укрепился до того, приобретя бразильцев Халка, Оскара, Элкесона, представителя Узбекистана Ахмедова, аргентинца Конку и взяв на роль играющего португальского тренера Рикарду Карвалью. Лимит в Китае ужесточился, потому не все из них имели возможность в прошлом сезоне выходить на поле. Но бразильское трио играло почти всегда – за исключением тех матчей, которые из-за дисквалификации пришлось пропустить Оскару. В его отсутствие выходил Ахмедов. Он, правда, тоже не избежал наказания за критику арбитров и сел на трибуну на пару игр.

Очень много матчей был вынужден пропустить и главный тренер шанхайцев Андре Виллаш-Боаш. Кто знает, может, его дисквалификации и вынудили португальца бросить работу в одном из ведущих азиатских мегаполисов и переквалифицироваться в автогонщики. На его место недавно пришел Витор Перейра – он и готовит "Шанхай Шанган" к новому сезону, в котором перед командой наверняка поставят те же задачи, что и в 2017-м. От нее ждут победы в суперлиге (в прошлом году стала второй вслед за "Гуанчжоу Эвергранд"), Кубке Китая и азиатской Лиге чемпионов.

При этом Перейре придется учесть новые правила, касающиеся формирования состава команды на матчи чемпионата страны. Число легионеров ограничено тремя, в "старте" обязательно должен быть молодой игрок в возрасте до 23 лет, а всего в игре должно быть задействовано как минимум столько же молодых футболистов, сколько и иностранных.

В Шанхае вполне довольны Халком, при котором раскрылся талант У Лэя. Бразильский и китайский футболисты – главные бомбардиры команды и коллекционеры призов прошлого сезона. Вместе с Оскаром эта троица может попортить нервы любому сопернику. Но, конечно, разница в классе между "Спартаком" и "Шанхаем Шанган" велика.