17:41 | ФУТБОЛ

Сергей Родионов: "Зеленая карточка - интересный эксперимент"

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Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов считает введение зеленой карточки интересным экспериментом. По его словам, также право на жизнь в спорных эпизодах имеет использование видеоповторов.

– Зеленая карточка – интересный эксперимент, – цитирует ТАСС Родионова. – В виде эксперимента в детских командах – почему нет? Все имеет право на жизнь.

Ранее игрок "Виченцы" Кристиан Галано стал первым в истории футболистом, который получил зеленую карточку за соблюдение правил fair play. В выездном матче серии B против "Виртус Энтеллы" после неточного удара Галано по воротам арбитр встречи назначил угловой удар в пользу гостей. Футболист признался судье, что мяч покинул пределы поля после его удара, не задев никого из соперников. После этого арбитр изменил решение, назначив удар от ворот.
 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3703145

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