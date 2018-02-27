Сергей Кирьяков: "Четвертая замена может защитить футболистов от травм"

Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков прокомментировал информацию о желании Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ввести четвертую замену в соревнованиях по своей эгидой. Ранее эти сведения распространила испанская газета Марка.
– Четвертая замена нужна, потому что трех иногда бывает мало, – сказал Кирьяков. – Например, при форс-мажорах. Да и вообще, она дает больше возможности варьировать состав. Я бы к этому добавил дополнительную возможность замены вратаря. Нередки ситуации, когда три замены произведено, но получает повреждение голкипер, и ты начинаешь ломать голову. Приходится оставаться вдесятером. В любом случае, плюс одна замена – это нормально.
– Это правило хотят ввести, поскольку в организации обеспокоены нагрузками футболистов из-за большого количества матчей за сезон. Нагрузки действительно большие?
– Это скорее касается топ-клубов, которые выступают на три фронта. У футболистов там действительно огромные нагрузки, происходит много травм, иногда даже в простых ситуациях. Четвертая замена в какой-то степени может защитить футболистов. Именно поэтому отношусь к новшеству положительно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Slim Taller
Только хотел написать про пятую,но меня опередили:) Представляю себе,как какой-нибудь Сёмин или Бердыев делает эти четыре замены на последних минутах матча.И эту тягомотину приходится смотреть.Если хотите,что-бы больше игроков принимало участие в матче,тогда нужно сделать так - две замены можно сделать в перерыве матча,а две во втором тайме.Если произошла вынужденная замена в первом тайме,тогда ещё одну в перерыве,а две во втором.Не хочешь делать замен в перерыве - нет проблем.Но во втором тайме можно делать только две.Это как тайм-ауты.Не использовал вовремя - пропали.А так Сёмины будут играть до 85-й минуты без замен,а потом начнётся цирк.
16:28 27 февраля
mastercutor
УЕФА ,бЮракраты, сразу и навсегда!!!!! 10 замен , во - первых , 10 непАлучат трАвмы , во - вторЫх , А Вдрух тренер с ссосставом не Ухадал .
16:27 27 февраля
Igrok Igorek
Так и пятая - тоже!
16:16 27 февраля