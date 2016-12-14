Сергей Хусаинов: "Видеоповторы - большая помощь для судей, но технически невозможно внедрить такую систему везде"

В первом тайме матча 1/2 финала клубного чемпионата мира между "Атлетико Насиональ" и "Касима Антлерс" арбитр встречи Виктор Кошшои воспользовался системой видеоповтора. Видеоассистент помог ему определиться с назначением 11-метрового удара в ворота "Атлетико". Это первый случай использования видеоповтора в поединке под эгидой ФИФА.

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал "СЭ" этот эпизод.

- Арбитру делает честь то, что он решил посмотреть спорный момент, чтобы игра прошла без ошибок. Главное, решение должно быть справедливым, - отметил Хусаинов.

- Допускаете, что сегодняшний эпизод станет революционным, а видеоповторы введут повсеместно?

- Это большая помощь для судей, но, думаю, технически невозможно внедрить такую систему везде. Одно дело, чемпионаты мира или Европы. Другое - если это чемпионаты стран не самого высокого уровня. (Сергей АСТАХОВ)

В матче клубного чемпионата мира применена система видеоповтора