Сергей Андреев: "Слова Слуцкого восприняли в штыки, но он прав"

Бывший нападающий сборной СССР и главный тренер "Ростсельмаша" Сергей Андреев согласился с наставником ЦСКА Леонидом Слуцким в том, что Россия не является футбольной страной. Он отметил, что специалист затронул непопулярную тему.

– Слуцкий сказал непопулярные вещи, многие восприняли его слова в штыки. Но Леонид Викторович сказал правду. Разве он не прав, когда затронул тему посещаемости? – отметил Андреев. – На матчах "Спартака" полный стадион - редкость, на "Локомотиве" собирается очень мало болельщиков, в Ростове аншлаги не всегда бывают, в других городах ситуация тоже не радует. При этом сумасшедших цен на билеты практически нет нигде, все доступно.

Российский футбол не очень интересен болельщику, это зависит от качества игры команд. В Европе на стадионы ходят семьями, получают зрелище и шоу. У нас совсем другая культура. (Сергей АСТАХОВ)