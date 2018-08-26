Семья Игнашевича отказалась от поездки в бизнес-классе ради благотворительности

Семья бывшего защитника ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича отказалась от поездки на футбольный турнир в Волгоград бизнес-классом, выбрав эконом. Разницу между стоимостью билетов, которая составила 114 тысяч рублей, они потратили на благотворительность.

Супруга Сергей Игнашевича Наталья предложила своим подписчикам в Инстаграме поддержать данную акцию.

- В жизни каждого из нас есть вещи, от которых можно отказаться. С пользой для себя. Или для других. Выбрать метро вместо такси. Выпить чай вместо чая с пирожным. Ну или как в нашем случае, полететь эконом классом вместо бизнеса, - написала Наталья Игнашевич в Инстаграме.

Публикация от Natalia Ignashevich (@natashevich) 26 Авг 2018 в 4:56 PDT

Игнашевич завершил карьеру в сборной России и ЦСКА этим летом.

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