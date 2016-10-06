Сборные России, Бельгии и Австрии попали в четвертую корзину при жеребьевке женского ЧЕ-2017

Женская сборная России попала в четвертую корзину при жеребьевке финальной части чемпионата Европы-2017, сообщает официальный сайт УЕФА. Жеребьевка турнира пройдет 8 ноября в Роттердаме.

Вместе с россиянками в четвертую корзину попали сборные Бельгии и Австрии. К ним добавится победитель стыкового матча Румыния – Португалия.

В качестве страны - хозяйки чемпионата Европы в первую корзину попала сборная Голландии. Также при жеребьевке в первой корзине окажутся действующий чемпион мира Германия, Франция и Англия. Вторая корзина будет составлена из сборных Норвегии, Швеции, Испании и Швейцарии. В третьей – Италия, Исландия, Шотландия и Дания.

Россиянки напрямую отобрались на первенство континента, заняв второе место в своей отборочной группе. Этот результат позволил команде оказаться в числе шести лучших сборных, занявших вторые места. Чемпионат Европы среди женских команд пройдет с 16 июля по 6 августа 2017 года в Нидерландах.