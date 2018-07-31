Сборная России – серебряный призер ЧМ-2018 среди врачей

С 30 июня по 7 июля в Праге прошел 24-й чемпионат мира по футболу среди врачей. Сборная России, выступающая на мировых первенствах с 2013 года, была представлена в двух форматах турнира.

В соревнованиях для игроков не младше 25 лет (на поле обязательное присутствие двух игроков старше 35 и 40 лет) россияне заняли 17-е место из 22-х. В турнире категории masters (для игроков старше 45 лет) отечественные врачи дошли до финала, где в серии пенальти уступили Украине.

Отметим, что российская команда установила рекорд, четыре раза подряд приняв участие в решающем матче турнира.

25-й чемпионат мира пройдет в Мексике с 29 июня по 7 июля 2019 года.