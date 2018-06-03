Сборная России под руководством Горлуковича - вторая на ЧМ среди артистов

Сборная России заняла второе место на чемпионате мира среди артистов, сообщает ТАСС. В финальном матче россияне под руководством бывшего защитника сборных СССР, СНГ и России Сергея Горлуковича уступили Румынии в серии пенальти.

Основное время закончилось со счетом 0:0.

В матче за третье место сборная артистов из Сербии переиграла в серии пенальти команду Великобритании.

В фестивале принимали участие 16 команд, составленных из артистов Аргентины, Белоруссии, Великобритании, Германии, Израиля, Ирана, Италии, Кореи, Перу, Польши, России, Румынии, Сербии, Словении, Турции и коллектив "Арт-футбол-Интер", собранный из представителей Бразилии, Словакии, Израиля, Ирана, Голландии, Эстонии и Киргизии.