12:01 | ФУТБОЛ

Сборная Крыма проведет первый матч в истории 13 марта

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Сборная Крыма, сформированная в ноябре прошлого года, проведет первый в истории матч 13 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Крымского футбольного союза Юрия Ветоху. В состав команды вошли 24 футболиста, выступающих в местных клубах, а возглавил ее Валерий Петров.

- Мы планируем сыграть в Кубке "Крымской весны", - пояснил Ветоха. - Будет две игры - 13 марта против команды Южного федерального округа, а 16 марта, в день третьей годовщины воссоединения с Россией, пройдет финал. Во втором полуфинале сыграют команды Сибирского и Северо-Кавказского федеральных округов, матчи пройдут в Севастополе и в Симферополе.

Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА и был зарегистрирован в июле 2015 года.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4016200

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Серая_Мышь

Сепаратизм не пройдёт! Крым - часть России и местные команды должны играть только в Чемпионате России! Может, тогда ещё сборную Татарстана или Якутии организовать?

13:08

Буква Ё

Очередная победа Трампа!

12:43

serzheo

Вся эта фигня до 18-го года, потом все будет жестче.

12:39

jаhlexx

А давайте сборная Сибири заявится в азиатскую конфедерацию

12:33

vitvk

Круто - УЕФА признало,т.е.вся Европа,а Европейские страны,входящие в УЕФА - нет.Где логика?

12:25

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