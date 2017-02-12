Сборная Крыма проведет первый матч в истории 13 марта

Сборная Крыма, сформированная в ноябре прошлого года, проведет первый в истории матч 13 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Крымского футбольного союза Юрия Ветоху. В состав команды вошли 24 футболиста, выступающих в местных клубах, а возглавил ее Валерий Петров.

- Мы планируем сыграть в Кубке "Крымской весны", - пояснил Ветоха. - Будет две игры - 13 марта против команды Южного федерального округа, а 16 марта, в день третьей годовщины воссоединения с Россией, пройдет финал. Во втором полуфинале сыграют команды Сибирского и Северо-Кавказского федеральных округов, матчи пройдут в Севастополе и в Симферополе.

Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА и был зарегистрирован в июле 2015 года.