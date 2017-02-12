Сборная Крыма проведет первый матч в истории 13 марта

Сборная Крыма, сформированная в ноябре прошлого года, проведет первый в истории матч 13 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Крымского футбольного союза Юрия Ветоху. В состав команды вошли 24 футболиста, выступающих в местных клубах, а возглавил ее Валерий Петров.
- Мы планируем сыграть в Кубке "Крымской весны", - пояснил Ветоха. - Будет две игры - 13 марта против команды Южного федерального округа, а 16 марта, в день третьей годовщины воссоединения с Россией, пройдет финал. Во втором полуфинале сыграют команды Сибирского и Северо-Кавказского федеральных округов, матчи пройдут в Севастополе и в Симферополе.
Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА и был зарегистрирован в июле 2015 года.
Серая_Мышь
Сепаратизм не пройдёт! Крым - часть России и местные команды должны играть только в Чемпионате России! Может, тогда ещё сборную Татарстана или Якутии организовать?
13:08
Буква Ё
Очередная победа Трампа!
12:43
serzheo
Вся эта фигня до 18-го года, потом все будет жестче.
12:39
jаhlexx
А давайте сборная Сибири заявится в азиатскую конфедерацию
12:33
vitvk
Круто - УЕФА признало,т.е.вся Европа,а Европейские страны,входящие в УЕФА - нет.Где логика?
12:25