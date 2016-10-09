Сабастьян Джовинко: "У MLS очень большой потенциал"

Нападающий "Торонто" Себастьян Джовинко убежден, что MLS может стать одной из ведущих лиг мирового футбола. 29-лений итальянец перешел в канадскую команду из "Ювентуса" в 2015 году. В составе "Торонто" форвард провел 67 матчей, в которых забил 40 мячей.

– В MLS слишком много разнообразных правил и тонкостей, которые не идут футболу на пользу, – приводит Football Italia слова Джовинко. – С одной стороны, это проблема лиги. Тем не менее, я убежден, что в ближайшие годы лига может стать одной из ведущих в мире. У нее очень большой потенциал.

В MLS, помимо Джовинко, также играют его соотечественники Андреа Пирло, Антонио Ночерино и Марко Донадель.