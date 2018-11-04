"Рубин" обыграл "Оренбург" в матче молодежных команд

В матче 13-го тура молодежного первенства России "Оренбург" уступил "Рубину" (1:2).

"Рубин" набрал 18 очков и занимает восьмое место. У "Оренбурга" восемь очков и 14-я позиция.

В следующем туре "Рубин" примет "Локомотив", а "Оренбург" на выезде сыграет с "Уралом"

Молодежное первенство России

13-й тур

"Оренбург - мол." (Оренбург) - "Рубин - мол." (Казань) - 1:2 (0:1)

Голы: Сапрунов, 41 (0:1). Антоненко, 46 (1:1). Циберкин, 50 (1:2).

Нереализованный пенальти: Криворучко (Оренбург - мол.), 45 (вратарь)

Судья: Бугров (Рыбинск).

4 ноября. Оренбург. Стадион "Газовик".

Судья: Бугров (Рыбинск).

4 ноября. Оренбург. Стадион "Газовик".