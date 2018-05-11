Российский тренер Чернышов может возглавить брестское "Динамо"

Российский тренер Андрей Чернышов может продолжить карьеру в чемпионате Белоруссии. Он является кандидатом на пост наставника "Динамо" (Брест).

Как сообщает Sport24.ru, другим претендентом на эту должность является Сергей Ясинский, тренирующий сейчас "Витебск". Окончательный выбор пока не сделан.

Последним местом работы 50-летнего россиянина был "Спартак" (Суботица, Сербия), который он покинул в 2017 году.