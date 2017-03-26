Российские юноши уступили команде Грузии

Юношеская сборная России (игроки 1999 года рождения) уступила в первом из двух товарищеских матчей с командой Грузии (игроки 1998 года рождения). Счет встречи – 0:1. Повторный поединок пройдет 27 марта.

Грузия – Россия 1:0 (1:0)

Гол: сборная Грузии, 28.

Россия: Ломаев (Богатырев, 65), Поярков, Лапшов (Евгеньев, 65), Бородин, Ст. Уткин, Вебер (Горшков, 46), Голубев, Грулев (Руденко, 65), Глушенков (Сулейманов, 46), Д. Уткин (Поляков, 65), Игнатьев (Цыпченко, 65).

25 марта. Тбилиси. Стадион им Месхи 2.