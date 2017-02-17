Россия вернулась на шестое место в рейтинге УЕФА. Надолго?

Победы "Краснодара" и "Ростова" позволили российским клубам обойти португальцев в таблице коэффициентов УЕФА и снова занять шестое место. К сожалению, оступился "Зенит", и уже в ближайшую среду наши конкуренты могут отвоевать потерянную позицию, если "Порту" победит "Ювентус" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что ранее "Бенфика" переиграла дортмундскую "Боруссию" и принесла своей стране два зачетных очка.
Как известно, начиная с сезона-2018/19 УЕФА внесет изменения в формат еврокубков, позволив четырем первым странам рейтинга (Испании, Германии, Англии и Италии) заявить напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов по четыре клуба. Пятая и шестая страны будут представлены двумя клубами (каждая) в групповом турнире и одним - в 3-м отборочном раунде отдельного турнира, в котором сыграют 11 команд. В отсутствие испанцев, немцев, англичан и итальянцев шансы пройти его успешно намного вырастают. Потому у Франции и России, замыкающих сейчас первую шестерку, есть возможность в сентябре 2018-го играть в Лиге чемпионов сразу тремя командами. Согласитесь, совсем неплохо - престижно, доходно и расширяет возможности для приглашения маститых новичков. Еще три клуба можно заявить в Лигу Европы. (Александр БОБРОВ)
ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2012/13 - 2016/17)
|
Страна
|
12/13
|
13/14
|
14/15
|
15/16
|
16/17
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
18/19 (ЛЧ+ЛЕ)
|
1. Испания
|
17,714
|
23,000
|
20,214
|
23,928
|
14,000
|
98
|
98,856
|
7 (7*)
|
7 (4+3)
|
2. Германия
|
17,928
|
14,714
|
15,857
|
16,428
|
12,142
|
85
|
77,069
|
7 (5)
|
7 (4+3)
|
3. Англия
|
16,428
|
16,785
|
13,571
|
14,250
|
11,642
|
81,5
|
72,676
|
7 (5)
|
7 (4+3)
|
4. Италия
|
14,416
|
14,166
|
19,000
|
11,500
|
11,583
|
69,5
|
70,665
|
6 (4)
|
7 (4+3)
|
5. Франция
|
11,750
|
8,500
|
10,916
|
11,083
|
11,416
|
68,5
|
53,665
|
6 (4)
|
6 (3+3)
|
6. РОССИЯ
|
9,750
|
10,416
|
9,666
|
11,500
|
8,200
|
41
|
49,532
|
5 (3)
|
6 (3+3)
|
7. Португалия
|
11,750
|
9,916
|
9,083
|
10,500
|
8,083
|
48,5
|
49,332
|
6 (2)
|
5 (2+3)
|
8. Украина
|
9,500
|
7,833
|
10,000
|
9,800
|
5,500
|
27,5
|
42,633
|
5 (1)
|
5 (2+3)
|
9. Бельгия
|
6,500
|
6,400
|
9,600
|
7,400
|
9,500
|
47,5
|
39,400
|
5 (3)
|
5 (2+3)
|
10. Турция
|
10,200
|
6,700
|
6,000
|
6,600
|
7,900
|
39,5
|
37,400
|
5 (3)
|
5 (2+3)
|
11. Чехия
|
8,500
|
8,000
|
3,875
|
7,300
|
5,300
|
26,5
|
32,975
|
5 (1)
|
5 (2+3)
|
12. Швейцария
|
8,375
|
7,200
|
6,900
|
5,300
|
4,300
|
21,5
|
32,075
|
5 (0)
|
5 (2+3)
|
13. Голландия
|
4,214
|
5,916
|
6,083
|
5,750
|
6,900
|
34,5
|
28,863
|
5 (2)
|
5 (2+3)
|
14. Греция
|
4,400
|
6,100
|
6,200
|
5,400
|
5,000
|
25
|
27,100
|
5 (2)
|
5 (2+3)
|
15. Австрия
|
2,250
|
7,800
|
4,125
|
3,800
|
7,375
|
29,5
|
25,350
|
4 (0)
|
5 (2+3)
|
16. Хорватия
|
4,375
|
4,375
|
6,875
|
4,500
|
5,125
|
20,5
|
25,250
|
4 (0)
|
4 (1+3)
|
17. Румыния
|
6,800
|
6,875
|
5,125
|
2,250
|
3,300
|
16,5
|
24,350
|
5 (1)
|
4 (1+3)
|
18. Дания
|
3,300
|
3,800
|
2,900
|
5,500
|
7,750
|
31
|
23,250
|
4 (1)
|
4 (1+3)
|
19. Белоруссия
|
4,500
|
1,750
|
5,500
|
5,125
|
3,000
|
12
|
19,875
|
4 (0)
|
4 (1+3)
|
20. Польша
|
2,500
|
3,125
|
4,750
|
5,500
|
3,875
|
15,5
|
19,750
|
4 (1)
|
4 (1+3)
* - продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2018/19.