Россия вернулась на шестое место в рейтинге УЕФА. Надолго?

Победы "Краснодара" и "Ростова" позволили российским клубам обойти португальцев в таблице коэффициентов УЕФА и снова занять шестое место. К сожалению, оступился "Зенит", и уже в ближайшую среду наши конкуренты могут отвоевать потерянную позицию, если "Порту" победит "Ювентус" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что ранее "Бенфика" переиграла дортмундскую "Боруссию" и принесла своей стране два зачетных очка.

Как известно, начиная с сезона-2018/19 УЕФА внесет изменения в формат еврокубков, позволив четырем первым странам рейтинга (Испании, Германии, Англии и Италии) заявить напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов по четыре клуба. Пятая и шестая страны будут представлены двумя клубами (каждая) в групповом турнире и одним - в 3-м отборочном раунде отдельного турнира, в котором сыграют 11 команд. В отсутствие испанцев, немцев, англичан и итальянцев шансы пройти его успешно намного вырастают. Потому у Франции и России, замыкающих сейчас первую шестерку, есть возможность в сентябре 2018-го играть в Лиге чемпионов сразу тремя командами. Согласитесь, совсем неплохо - престижно, доходно и расширяет возможности для приглашения маститых новичков. Еще три клуба можно заявить в Лигу Европы. (Александр БОБРОВ)

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2012/13 - 2016/17)

Страна 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 Очки Сумма Клубы 18/19 (ЛЧ+ЛЕ) 1. Испания 17,714 23,000 20,214 23,928 14,000 98 98,856 7 (7*) 7 (4+3) 2. Германия 17,928 14,714 15,857 16,428 12,142 85 77,069 7 (5) 7 (4+3) 3. Англия 16,428 16,785 13,571 14,250 11,642 81,5 72,676 7 (5) 7 (4+3) 4. Италия 14,416 14,166 19,000 11,500 11,583 69,5 70,665 6 (4) 7 (4+3) 5. Франция 11,750 8,500 10,916 11,083 11,416 68,5 53,665 6 (4) 6 (3+3) 6. РОССИЯ 9,750 10,416 9,666 11,500 8,200 41 49,532 5 (3) 6 (3+3) 7. Португалия 11,750 9,916 9,083 10,500 8,083 48,5 49,332 6 (2) 5 (2+3) 8. Украина 9,500 7,833 10,000 9,800 5,500 27,5 42,633 5 (1) 5 (2+3) 9. Бельгия 6,500 6,400 9,600 7,400 9,500 47,5 39,400 5 (3) 5 (2+3) 10. Турция 10,200 6,700 6,000 6,600 7,900 39,5 37,400 5 (3) 5 (2+3) 11. Чехия 8,500 8,000 3,875 7,300 5,300 26,5 32,975 5 (1) 5 (2+3) 12. Швейцария 8,375 7,200 6,900 5,300 4,300 21,5 32,075 5 (0) 5 (2+3) 13. Голландия 4,214 5,916 6,083 5,750 6,900 34,5 28,863 5 (2) 5 (2+3) 14. Греция 4,400 6,100 6,200 5,400 5,000 25 27,100 5 (2) 5 (2+3) 15. Австрия 2,250 7,800 4,125 3,800 7,375 29,5 25,350 4 (0) 5 (2+3) 16. Хорватия 4,375 4,375 6,875 4,500 5,125 20,5 25,250 4 (0) 4 (1+3) 17. Румыния 6,800 6,875 5,125 2,250 3,300 16,5 24,350 5 (1) 4 (1+3) 18. Дания 3,300 3,800 2,900 5,500 7,750 31 23,250 4 (1) 4 (1+3) 19. Белоруссия 4,500 1,750 5,500 5,125 3,000 12 19,875 4 (0) 4 (1+3) 20. Польша 2,500 3,125 4,750 5,500 3,875 15,5 19,750 4 (1) 4 (1+3)

* - продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2018/19.