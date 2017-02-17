16:52 | ФУТБОЛ

Россия вернулась на шестое место в рейтинге УЕФА. Надолго?

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Победы "Краснодара" и "Ростова" позволили российским клубам обойти португальцев в таблице коэффициентов УЕФА и снова занять шестое место. К сожалению, оступился "Зенит", и уже в ближайшую среду наши конкуренты могут отвоевать потерянную позицию, если "Порту" победит "Ювентус" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что ранее "Бенфика" переиграла дортмундскую "Боруссию" и принесла своей стране два зачетных очка.

Как известно, начиная с сезона-2018/19 УЕФА внесет изменения в формат еврокубков, позволив четырем первым странам рейтинга (Испании, Германии, Англии и Италии) заявить напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов по четыре клуба. Пятая и шестая страны будут представлены двумя клубами (каждая) в групповом турнире и одним - в 3-м отборочном раунде отдельного турнира, в котором сыграют 11 команд. В отсутствие испанцев, немцев, англичан и итальянцев шансы пройти его успешно намного вырастают. Потому у Франции и России, замыкающих сейчас первую шестерку, есть возможность в сентябре 2018-го играть в Лиге чемпионов сразу тремя командами. Согласитесь, совсем неплохо - престижно, доходно и расширяет возможности для приглашения маститых новичков. Еще три клуба можно заявить в Лигу Европы. (Александр БОБРОВ)

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2012/13 - 2016/17)

Страна

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

Очки

Сумма

Клубы

18/19 (ЛЧ+ЛЕ)

1. Испания

17,714

23,000

20,214

23,928

14,000

98

98,856

7 (7*)

7 (4+3)

2. Германия

17,928

14,714

15,857

16,428

12,142

85

77,069

7 (5)

7 (4+3)

3. Англия

16,428

16,785

13,571

14,250

11,642

81,5

72,676

7 (5)

7 (4+3)

4. Италия

14,416

14,166

19,000

11,500

11,583

69,5

70,665

6 (4)

7 (4+3)

5. Франция

11,750

8,500

10,916

11,083

11,416

68,5

53,665

6 (4)

6 (3+3)

6. РОССИЯ

9,750

10,416

9,666

11,500

8,200

41

49,532

5 (3)

6 (3+3)

7. Португалия

11,750

9,916

9,083

10,500

8,083

48,5

49,332

6 (2)

5 (2+3)

8. Украина

9,500

7,833

10,000

9,800

5,500

27,5

42,633

5 (1)

5 (2+3)

9. Бельгия

6,500

6,400

9,600

7,400

9,500

47,5

39,400

5 (3)

5 (2+3)

10. Турция

10,200

6,700

6,000

6,600

7,900

39,5

37,400

5 (3)

5 (2+3)

11. Чехия

8,500

8,000

3,875

7,300

5,300

26,5

32,975

5 (1)

5 (2+3)

12. Швейцария

8,375

7,200

6,900

5,300

4,300

21,5

32,075

5 (0)

5 (2+3)

13. Голландия

4,214

5,916

6,083

5,750

6,900

34,5

28,863

5 (2)

5 (2+3)

14. Греция

4,400

6,100

6,200

5,400

5,000

25

27,100

5 (2)

5 (2+3)

15. Австрия

2,250

7,800

4,125

3,800

7,375

29,5

25,350

4 (0)

5 (2+3)

16. Хорватия

4,375

4,375

6,875

4,500

5,125

20,5

25,250

4 (0)

4 (1+3)

17. Румыния

6,800

6,875

5,125

2,250

3,300

16,5

24,350

5 (1)

4 (1+3)

18. Дания

3,300

3,800

2,900

5,500

7,750

31

23,250

4 (1)

4 (1+3)

19. Белоруссия

4,500

1,750

5,500

5,125

3,000

12

19,875

4 (0)

4 (1+3)

20. Польша

2,500

3,125

4,750

5,500

3,875

15,5

19,750

4 (1)

4 (1+3)

 

 

* - продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2018/19.

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