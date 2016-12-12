Роналду не полетит на церемонию вручения "Золотого мяча"?

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду не посетит церемонию вручения "Золотого мяча", утверждает Mirror. Португалец будет со своей командой в Японии, где проходит клубный чемпионат мира. Мадридцам 15 декабря предстоит сыграть с "Америкой" в полуфинале турнира. Ранее СМИ писали, что Роналду уже получил уведомление о том, что стал победителем престижной награды.

Завтра France Football назовет обладателя "Золотого мяча", который с этого года вновь вручает французское издание по итогам голосования среди журналистов. Напомним, что с 2010 года эта награда вручалась изданием совместно с ФИФА, однако стороны решили не продлевать сотрудничество.

Кроме того, в этом году не будет определяться тройка финалистов, поэтому на награду претеднуют 30 футболистов: Агуэро, Де Брейне (оба – "Манчестер Сити"), Бэйл, Кроос, Модрич, Пепе, Серхио Рамос, Криштиану Роналду (все – "Реал"), Буффон, Дибала (оба – "Ювентус"), Варди, Махрез (оба – "Лестер"), Видаль, Левандовски, Мюллер, Нойер (все – "Бавария"), Годин, Гризманн, Коке (все – "Атлетико"), Ибрагимович ("ПСЖ"/"Манчестер Юнайтед"), Игуаин ("Наполи"/"Ювентус"), Иньеста, Месси, Неймар, Луис Суарес (все – "Барселона"), Ллорис ("Тоттенхэм"), Обамеянг ("Боруссия"), Пайет ("Вест Хэм"), Погба ("Ювентус"/"Манчестер Юнайтед"), Руй Патрисиу ("Спортинг").