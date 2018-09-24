Роналду, Месси, Мбаппе и Модрич вошли в символическую сборную года по версии ФИФА.

На церемонии вручения наград ФИФА назвали символическую сборную 2018 года.

Вратарь: Давид Де Хеа (сборная Испании, "Манчестер Юнайтед").

Защитники: Даниэль Алвес (сборная Бразилии, "ПСЖ"), Рафаэль Варан (сборная Франции, "Реал"), Серхио Рамос (сборная Испании, "Реал), Марселу (сборная Бразилии, "Реал").

Полузащитники: Лука Модрич (сборная Хорватии, "Реал"), Нголо Канте (сборная Франции, "Челси"), Эден Азар (Сборная Бельгии, "Челси").

Нападающие: Кильян Мбаппе (сборная Франции, "ПСЖ"), Криштиану Роналду (сборная Португалии, "Реал"), Лионель Месси (сборная Аргентины, "Барселона").

Все указанные игроки, кроме Месси и Роналду, которые не приехали на церемонию, поднялись на сцену для вручения наград.