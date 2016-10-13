Роналд Куман: "Гвардьола многое перенял из голландского футбола"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман в преддверии гостевого матча 8-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" отметил, что поддерживает дружеские отношения с рулевым "горожан" Хосепом Гвардьолой. По словам наставника "ирисок", команды испанского специалиста многое переняли из голландского футбола.

- У меня очень приятные воспоминания о времени, когда мы играли вместе с Гвардьолой в "Барселоне", - приводит официальный сайт "Эвертона" слова Кумана. - Мы с ним - добрые друзья. Сейчас общаться проще: он живёт в Манчестере, а я - рядом. Иногда у нас есть время, чтобы поужинать и поговорить о футболе, о жизни.

Когда Пеп был моложе, то интересовался тем, как играют в футбол в Голландии. Считаю, что команды Гвардьолы многое переняли из голландского футбола. Мне это нравится. Он придерживается атакующего стиля игры. Кроме того, он всегда голоден до титулов. Желаю ему удачи в эту субботу.

Матч 8-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Эвертоном" состоится 15 октября. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.