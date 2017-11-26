Родченков обвиняет 34 российских футболистов в применении допинга

Информатор ВАДА Григорий Родченков готов предоставить ФИФА данные, которые доказывают участие российских футболистов в "государственной программе допинга", сообщает Телеграм-канал "Мутко против".
В списке упоминаются 34 игрока, включая футболистов из состава сборной России на чемпионат мира 2014 года.
Ранее адвокат Родченкова Джим Уолден сообщил, что его клиент готов выйти на связь с ФИФА и предоставить сведения о применении допинга российскими футболистами. По данным Daily Mail, ФИФА проводит допинговое расследование в отношении 34 российских игроков. О чем точно идет речь – о положительных допинг-пробах, манипуляциях с анализами или вскрытии пробирок – не уточняется. Известно только, что все эти 34 человека упоминались во второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. При этом в ФИФА подчеркнули: нарушений антидопинговых правил футболистами из России нет, но расследование продолжается.
Полностью список, опубликованный Телеграм-каналом, выглядит следующим образом:
2. Юрий Лодыгин
10. Дмитрий Комбаров
11. Андрей Семенов
12. Игорь Денисов
13. Алан Дзагоев
14. Роман Широков
15. Денис Глушаков
16. Виктор Файзулин
17. Олег Шатов
18. Юрий Жирков
19. Алексей Ионов
24. Руслан Камболов
25. Павел Соломатин
26. Иван Князев
27. Сергей Евтушенко
28. Егор Генералов
29. Сергей Петров
30. Илья Зуев
31. Михаил Мищенко
32. Егор Никулин
33. Камила Алексеева
34. Екатерина Маслак
Как отмечает источник, в ФИФА практически уверены в наличии запрещенных веществ в крови как минимум трех футболистов из списка. Речь идет о бывших игроках "Динамо" Егоре Генералове и Павле Соломатине – в их допинг пробах якобы были обнаружены следы марихуаны. Кроме того, в международной федерации почти не сомневаются в присутствии допинга в крови Руслана Камболова. По данным источника, сам игрок "Рубина" в разговоре с врачами сборной России подтверждал, что накануне сдачи анализа крови ему в больнице делали укол дексаметазона.
- Рубин
- Сергей Рыжиков
- Георгий Щенников
- Сергей Игнашевич
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Александр Самедов
- Александр Кокорин
- Дмитрий Комбаров
- Василий Березуцкий
- Денис Глушаков
- Владимир Гранат
- Александр Кержаков
- Роман Широков
- Виктор Файзулин
- Максим Канунников
- Сборная России (футбол)
- Игорь Денисов
- Алексей Ионов
- Динамо Москва (футбол)
- Юрий Жирков
- Руслан Камболов
- Алексей Козлов (футбол)
- Олег Шатов
- Сергей Петров
- Андрей Ещенко
- Андрей Семенов (футбол)
- Павел Соломатин
- Юрий Лодыгин
- Григорий Родченков
- Илья Зуев (Зенит)
- Егор Генералов
- Егор Никулин
romy4_84
все по плану, наглосаксы готовятся к ЧМ. обосрали 34 человека, при этом уверены всего в трех
15:56
arielinos
Судя по тому,как эта сбродная еле ползала на ЧМ-2014 ,точно что-то сожрали.
15:53
puzzar
Видимо впервые в истории будет доказано, что нашим футболистам допинг мешает нормально играть!!!!
15:51
Солёный
ВВП убери Мутко с глаз подальше и все устаканится... он же как тряпочка для быка - кучу дерьма при нем вспыло, а он только на повышения идет и, соотвсетвенно, мысли у всех, что ты за одно с ним... или это специально так делаете?
15:43
Солёный
vanek00 ... дык не факт, что принимали с определенной спортивной целью... например дури курнули или капли от соплей прыснули, а в них запрещенный препарат... 90% пойманных на допинге - это кто обычные лекарственные средства из аптек принимал по инструкциям из упаковок....
15:37
Солёный
Дзюба чист... )))) Почему ни в одном списке нет Мутко... или он как барыга драгдиллер? )))))
15:34
Крым наш!
Че Мутко теперь повысят за решение вопросов на международной арене? Теперь председателем правительства будет, а может и приемником? Как только слабоумных начали назначать на высокие государственные посты, так дело наше в спорте под гору и покатилось.
15:34
sacred7572
а че не наши синхронистки,наши спортсменки по художественной гимнастике??? кто следующий будет? наш хоккей?
15:30
Andrey St
это же вся сборная Россия на чм-2014. только Широкова заменили Могилевцем. надо отобрать медали у сборной)))
15:28
karlikf1
Рано или поздно этого следовало ожидать, чемпионат мира-то приближается. Понятно, с какой целью этим иудой сделано такое заявление.
15:28
Esperanza60
Допинг в футболе?! Редкое, очень редкое событие вообще. Так что верится с трудом. Отдельные игроки, в отдельных матчах - еще может быть. Но допинг вообще-то эффективен в циклических видах спорта (плавание, велоспорт, легкая атлетика, лыжи, биатлон, конькобежный спорт и пр.), при всем желании информатора, футбол к таковым не относится. Так что это тот случай, когда могу твердо сказать НЕ ВЕРЮ!
15:27
ctraic
Если допинг не приносит пользы, значит это не допинг))
15:24
shpasic
кстати, ещё жду доказательств применения допинга Слуцким и Черчесовым.
15:23
майор99
Под пробкой бутылки рома есть подозрительные царапины
15:21
vanek00
Вот на этом как раз и можно ловить Родченкова за жопу. В футболе допинг почти не нужен, а тем более вратарям. Что за бред.
15:20
майор99
А мы между прочим можем представить доказательства использования допинга шахматистами Х-Р. Капаланкой (кубинкий ром) и В. Стейницем (вонючие сигары)
15:20
shpasic
а Родченков-то, кстати, фанат Дзюбы, как я погляжу))
15:13
shpasic
в России столько футболистов-то нет, хахаха))
15:11