Ригобер Сонг вышел из комы

Известный экс-полузащитник Ригобер Сонг, перенесший инсульт в воскресенье утром, вышел из состояния искусственной комы и дышит без помощи препаратов, сообщает La Gazzetta dello Sport. Он находится в больнице Яунде. Проблемы со здоровьем рекордсмена сборной Камеруна вызвали большое беспокойство у руководства страны, что даже президент Поль Бийя обратился к врачам с просьбой сделать все для спасения жизни 40-летнего Сонга. Ожидается, что если врачи разрешат, то бывший футболист будет отправлен во Францию для продолжения лечения.