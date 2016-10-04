00:31 | ФУТБОЛ

Ригобер Сонг вышел из комы

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Известный экс-полузащитник Ригобер Сонг, перенесший инсульт в воскресенье утром, вышел из состояния искусственной комы и дышит без помощи препаратов, сообщает La Gazzetta dello Sport. Он находится в больнице Яунде. Проблемы со здоровьем рекордсмена сборной Камеруна вызвали большое беспокойство у руководства страны, что даже президент Поль Бийя обратился к врачам с просьбой сделать все для спасения жизни 40-летнего Сонга. Ожидается, что если врачи разрешат, то бывший футболист будет отправлен во Францию для продолжения лечения.

 
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