11:34 | ФУТБОЛ

"Реал", "Бавария" и "Арсенал" нацелились на нападающего "Селтика" Муссу Дембеле

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Нападающий "Селтика" Мусса Дембеле в ближайшее время может покинуть шотландский клуб. Руководство "кельтов" рассчитывает сохранить 20-летнего француза, интерес к которому проявляют "Реал", "Бавария" и "Арсенал".

– Надеюсь, мы сможем сохранить Дембеле, – приводит BBC слова главного акционера шотландского клуба Дермота Деcмонта. – Однако наша работа заключается в том, чтобы футболисты высокого уровня, к которым проявляют интерес европейские гранды, делали выбор в нашу пользу. "Селтик" – команда с именем, единый коллектив, который не собирается разбрасываться талантливыми игроками.

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