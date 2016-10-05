"Реал", "Бавария" и "Арсенал" нацелились на нападающего "Селтика" Муссу Дембеле

Нападающий "Селтика" Мусса Дембеле в ближайшее время может покинуть шотландский клуб. Руководство "кельтов" рассчитывает сохранить 20-летнего француза, интерес к которому проявляют "Реал", "Бавария" и "Арсенал".

– Надеюсь, мы сможем сохранить Дембеле, – приводит BBC слова главного акционера шотландского клуба Дермота Деcмонта. – Однако наша работа заключается в том, чтобы футболисты высокого уровня, к которым проявляют интерес европейские гранды, делали выбор в нашу пользу. "Селтик" – команда с именем, единый коллектив, который не собирается разбрасываться талантливыми игроками.