Радимов подарил гандболистке Вяхиревой футболку "Зенита"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов встретился с олимпийской чемпионкой Рио-2016 в составе сборной России по гандболу Анной Вяхиревой. Специалист подарил спортсменке клубную футболку и "попробовал на зуб" золотую медаль Игр, о чем написал на своей странице в Instagram.
Сегодня понял - в дни Олимпиады, влюбив в себя пол страны, трефиловские девчонки из гандбола заставили нас не только бодрствовать по ночам, но 😂😂 вынудили болеть за команду так, будто на поле - наши сестры и дочки! Понял именно сегодня, потому что прилетели на матч с Химками, а в Новогорске, нос к носу - они, наша гордость и слава! Девчонки на сборах, сыграли вничью в матче олимпийских чемпионов между сборными СССР и России. Короче, пили чай-кофе-минералку с Аней Вяхиревой - замечательной девчонкой с отличным чувством юмора! Легкой, веселой и ооооочень целеустремленной! Настолько, как уже знаем, что переучилась из правши – в левшу, потому что для гандбола это ценнее 😉 Если бы носил шляпу – снял бы перед Аней 😳Но шляпы нет, а купить не успел 😜Если вдруг встретите эту девчонку - точно знайте: понятие звёздная болезнь - не проо неё! Более застенчивой олимпийской чемпионки представить нельзя! А вот разговор с Аней передавать не стану, обойдусь фактом: мы подарили Ане майку Зенита, а она нам дала возможность попробовать на зуб Олимпийское золото! 😉 А медаль-то - 400 граммом, из Бразилии, настоящая! Завидую! Но и Аня настоящая, все заслуженно! Одним словом, девчонки - вы сами все - высшей пробы! Вместе с тренером Евгением Васильевичем Трефиловым! #гандбол #олимпиада #чемпионы