Радимов подарил гандболистке Вяхиревой футболку "Зенита"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов встретился с олимпийской чемпионкой Рио-2016 в составе сборной России по гандболу Анной Вяхиревой. Специалист подарил спортсменке клубную футболку и "попробовал на зуб" золотую медаль Игр, о чем написал на своей странице в Instagram.