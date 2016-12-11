13:16 | ФУТБОЛ

Путин выразил соболезнования по поводу теракта в Стамбуле

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану по поводу теракта, который произошел около стадиона "Бешикташа". В результате атаки число погибших достигло 38 человек, среди них два сотрудника "Бешикташа".

– Глава Российского государства решительно осудил это подлое, циничное преступление и выразил уверенность, что его исполнители и заказчики не уйдут от расплаты, – говорится в заявлении на официальном сайте Президента РФ. – Президент России подчеркнул, что произошедшее в очередной раз подтверждает востребованность совместных усилий, направленных на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом.

Владимир Путин передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кто пострадал от рук террористов.

Дополнительная информация

http://kremlin.ru/events/president/news/53447

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