Уличная атлетика при поддержке Datsun
12:15 | Футбол

Прощание с бывшим защитником тбилисского "Динамо" Соткилавой пройдет 20 сентября


Прощание с оперным певцом, народным артистом СССР Зурабом Соткилавой пройдет 20 сентября в Большом театре, сообщает РБК. Напомним, он скончался сегодня на 81-м году жизни после продолжительной болезни

Соткилава начинал свою карьеру как футболист, с 1955 по 1959 год играл за тбилисское "Динамо", в составе которого в 1959 году стал бронзовым призером чемпионата СССР. Он также был капитаном молодежной сборной Грузии. В 1959 году Соткилаве пришлось завершить спортивную карьеру после полученных тяжелых травм.

Дополнительная информация

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59bf809f9a7947c0ac3d8a93

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий